Pd: Bonaccini, ‘per alternativa credibile serve avere cultura governo’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “La luna di miele del governo con gli italiani si concluderà prima del previsto, ancora non c’è perdita di consenso di Giorgia Meloni e della destra ma mai come in questi giorni si avverte che sono senza bussola e in balia degli eventi”. Lo ha detto Stefano Bonaccini all’Assemblea del Pd.

“Il nostro compito è non fare sconti e incalzarli e sempre avanzare contro proposte credibili che parlino a tutto il Paese e nel territorio. Per una alternativa credibile abbiamo bisogno di essere e avere una cultura di governo all’opposizione”, ha spiegato ancora.