Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar (Adnkronos) – “Io presidente? Ancora per due ani presidente dell’Emilia Romagna, per il resto vediamo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, a L’aria che tira, a proposito degli assetti del Pd e dell’ipotesi della sua presidenza del partito.

“A me interessa poco parlare di assetti e ruoli, le persone fuori non si aspettano questo ma cosa saremo in grado di proporre e fare”, ha aggiunto.