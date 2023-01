Pd: Bonaccini, ‘primarie per parlamentari, basta ‘paracadutati”

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Se non cambierà la legge elettorale, io farò scegliere i candidati in Parlamento con le primarie. Bersani lo fece, lo rifaremo se non cambia questa legge elettorale e credo che non cambierà viste le dichiarazioni della destra perchè gli conviene…”. Così Stefano Bonaccini a Bologna alla presentazione del libro di Lucia Annunziata, ‘L’inquilino’, con Piero Ignazi.

“Altrimenti si rischiano i ‘paracadutati’. Non è mai successo che non si sia candidato nessuno del gruppo dirigente in un collegio uninominale. Io penso che questo sia uno dei motivi per cui la gente sta a casa”.