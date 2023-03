Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Elly ha fatto benissimo ad andare in quella piazza” per i diritti dei bambini delle coppie omogenitoriali e “dovremo favorire, Elly lo ha detto bene, una mobilitazione anche in piazza contro i tagli alla sanità pubblica. Io sono d’accordo con Prodi che un partito non può stare solo in piazza, ma dobbiamo mobilitare il Paese, e ho sentito parole importanti su questo da Conte Calenda, contro i tagli alla sanità pubblica”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà.