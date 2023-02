Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Grazie caro Sindaco, grazie Michele Guerra. Il tuo sostegno, dopo aver riportato il centrosinistra al governo di Parma dopo 25 anni, e’ per me molto importante”. Così Stefano Bonaccini ringrazia via twitter il sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha annunciato di sostenerlo al congresso.