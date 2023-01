Pd: Bonaccini, ‘riscoprire vocazione maggioritaria, con me no subalternità’

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo bisogno di riscoprire la vocazione maggioritaria che è l’esatto contrario di andare da soli. Possiamo rappresentare noi molti di quegli elettori che non ci hanno votato, altrimenti le alleanze le discutiamo da una posizione di subalternità. Le alleanze non si fanno a tavolino ma sui programmi, io penso che se Conte e Renzi continueranno a perdere perchè andiamo divisi saranno i loro elettori che gli suoneranno il campanello per chiedergli che senso può avere votarli se vince sempre la destra”. Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7. “Se vinco io mi darò da fare perchè il Pd non sia più subalterno a nessuno”.