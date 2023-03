Pd: Bonaccini riunisce i ‘suoi’, ‘sì a collaborazione ma con ruolo garanzia’**

Marzo 7, 2023

Roma, 6 mar (Adnkronos) – Nasce formalmente l”area Bonaccini’. Il governatore dell’Emilia Romagna ha visto oggi i sostenitori della sua mozione congressuale, anche on line, per fare il punto in vista della Assemblea del Pd di domenica prossima. Una riunione in cui, come raccontano diversi partecipanti, sarebbe emersa in modo chiaro la disponibilità alla collaborazione con la maggioranza del partito e a “dare una mano” alla segretaria Elly Schlein.

Nella riunione, cui hanno preso parte tra gli altri Pina Picierno, Andrea De Maria, Brando Benifei e le capigruppo, si è per primo ragionato sulla necessità di non interrompere l’esperienza del gruppo che ha sostenuto il governatore nella corsa alle leadership, quindi la scelta di definire un’area politica guidata dallo stesso Bonaccini.

Inoltre, sarebbe appunto emersa la disponibilità alla collaborazione con la Schlein ma per farlo al meglio, è questo il ragionamento, servirebbe un “ruolo di garanzia” all’interno del partito: “Bonaccini dovrebbe fare il presidente dell’Assemblea”, spiega uno dei partecipanti. La proposta, però, al momento non sarebbe ancora arrivata da parte della segretaria e per questo circola l’ipotesi di un nuovo incontro tra i due contendenti delle primarie nei prossimi giorni, comunque entro venerdì.

Netto, nell'area Bonaccini, il no all'ipotesi di un ruolo di vice segretario per lo sconfitto alle primarie: "Lui non farà mai il vice. E, comunque, in quel caso si aprirebbe il tema del governo unitario del partito e della linea politica", ragiona un deputato che ha partecipato all'incontro. Uno spiraglio, però, verso una intesa per l'Assemblea di domenica prossima potrebbe esserci e passerebbe per la disponibilità della maggioranza del partito, arrivata all'area Bonaccini, di garantire l'equilibrio interno sui capigruppo.

“La Schlein vuole cambiare tutti e due i capigruppo ma vuole lasciarne uno alla minoranza”, si dice sicuro un senatore dell’area Bonaccini. Nella riunione non sono emersi nomi ma quelli che circolano sono uno tra Andrea De Maria e Simona Bonafè alla Camera se il gruppo del Senato sarà, come sembra, guidato da Francesco Boccia. In alternativa, si parla di Alessandro Alfieri al Senato e di Chiara Braga alla Camera.