Roma, 15 dic (Adnkronos) – “A Elly dico di tenere duro e continuare a battersi per quello in cui crede e per fare la differenza. Io farò altrettanto. Ai militanti del Circolo dico che sono con voi (e contribuirò alle spese per pulire). A chi ha scritto il messaggio dico che servono idee e non vandalismi”. Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, rilanciando la notizia della sede del Pd della Bolognina imbrattata con scritte contro i due cadidati alla segreteria dem.