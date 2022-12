Dicembre 3, 2022

Roma, 3 dic (Adnkronos) – Renziani nel Pd? “Quando si vedrà la squadra si capirà il pluralismo. Se no, se ragioniamo così andremo poco lontano. Se trovate qualcuno che è bonacciniano ditegli che è un coglione, così evitiamo di portare idee per il cognome che hai”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, in conferenza stampa a Firenze con Dario Nardella.