Pd: Bonaccini, ‘serve partito da combattimento per creare alternativa a destra’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di rafforzare il Pd e se si rafforza il Pd, lo fa anche il centrosinistra perchè dovrebbe essere chiaro anche ai nostri potenziali alleati che chi si ritiene alternativa alla destra non può fare a meno del Pd”. Così Stefano Bonaccini in un videomessaggio alla festa di Dems a Rimini, area dem che fa riferimento ad Andrea Orlando.

“Non servono correnti cristallizate – aggiunge Bonaccini- ci servono pluralità di idee perchè un grande partito lo è proprio perchè è plurale. E va rafforzata anche la segreteria a partire da Elly Schlein ma chiedendo la valorizzazione di idee e contributi che vengono da più parti perchè così si rende il Pd più forte e più attrattivo anche per gli alleati”.

Bonaccini individua tre battagli prioritarie: “La difesa sanità pubblica su cui ci capiscono tutti e occorre rivolgersi anche a chi ha votato Meloni e Salvini. E poi la richiesta di non tagliare gli investimenti del Pnrr e infine un taglio dl costo dl lavoro che è decisivo. Occorre su questo fare bene come ha fatto bene Elly Schlein sul salario minimo, che sappiamo per mano di Orlando da ministro siamo stati un passo dall’approvare. Serve un Pd da combattimento che nei territori e nel Paese sappia portare un’alternativa che per me si conferma solo quando per ogni critica che si fa, si mette in campo una proposta alternativa”.