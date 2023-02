Pd: Bonaccini, ‘soddisfatto da voto circoli, risultato significativo’

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Uno scarto di venti punti in Italia, trenta o qualcosa in più a livello regionale sono risultati davvero significativi. Ringrazio per questo grande consenso che è arrivato: tra l’altro hanno votato più di 100.00 persone e mancano ancora il Lazio e la Lombardia”. Così Stefano Bonaccini a margine di una conferenza stampa a Bologna.

C’è stata “una grande partecipazione nonostante le difficoltà della politica e del Pd dopo l’ennesima sconfitta di qualche mese fa, adesso lavoreremo tutti perché ci sia il massimo di partecipazione il 26 febbraio. Credo che se verrà tanta gente oltre che una bella festa democratica sarà anche un’ulteriore spinta per provare a rilanciare questo Pd che ha bisogno di rigenerarsi a partire da un nuovo gruppo dirigente perché adesso davvero su questo è venuta l’ora di cambiare”.