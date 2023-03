Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “Io ho pensato di essere utile per tenere unito il partito e poi vincere dopo, che è il vero obiettivo. Sono sicuro che questi due obiettivi Schlein li sappia, lei lavora per questo. Se vorrà, io sono pronto a dare una mano. Ho sofferto per le divisioni dei dirigenti Pd in questi anni ed è quello che si aspetta il popolo democratico, una prova di maturità”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Cartabianca, su Raitre.