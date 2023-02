Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Superato il 54% dei voti tra gli iscritti: grazie per la fiducia! Per costruire il nuovo Pd c’è bisogno della vostra energia popolare: il 26 febbraio partecipate in tante e tanti alle primarie del Pd, aperte ai nostri elettori, non solo agli iscritti. Per tornare a vincere!”. Così Stefano Bonaccini su twitter.