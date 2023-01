Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Ne so qualcosa viste le tante minacce, anche recenti, ricevute. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla Cgil di Bari per scritte ignobili da parte di no vax, con frasi che inneggiano ad una lotta contro il sindacato”. Così Stefano Bonaccini su twitter.