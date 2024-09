Pd: Bonafè, ‘proposta chiara, 5 punti per rilanciare paese e unire opposizioni’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico ha messo a disposizione per il dibattito sul rilancio del paese e per la costruzione della coalizione di centrosinistra le cinque proposte elencate dalla segretaria Elly Schlein. Investire in scuola e formazione, maggiori risorse per la sanità pubblica, creare lavoro ed aumentare i salari, sostenere il sistema economico e produttivo verso la transizione ecologica e digitale, garantire i diritti di tutti i cittadini sono i punti cardine della nostra proposta politica aperta a chiunque voglia creare una alternativa concreta e credibile al governo Meloni”. Così la vicepresidente del deputati dem Simona Bonafè intervenendo oggi nel corso della trasmissione Tagadà, su La 7.