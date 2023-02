Pd: Bonelli e Evi (Avs), ‘ora a lavoro per ampia alleanza alternativa a destra’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Auguri a Elly Schlein per l’elezione a segretaria del Pd. Abbiamo di fronte un duro lavoro comune per costruire un’ampia alleanza democratica, solidale e verde che sia alternativo alla destra”. “Ora costruiamo insieme un fronte solidale, ecologista e femminista”. Così in due tweet i due co-portavoce di Europa Verde e deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, si congratulano con la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, per la sua vittoria alle primarie dem.