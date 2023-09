Settembre 22, 2023

Roma, 22 set (Adnkronos) – “La traiettoria corbyniana del ‘nuovo Pd’ si compie: rientra Cofferati, il campione del conservatorismo di sinistra (che peraltro assicura rendite alla destra, come si vide in Liguria). Lo sport dell’abiura iconoclasta al Nazareno continua. Non è più la casa dei riformisti”. Lo dice il presidente dei senatori di Iv-Azione Enrico Borghi.