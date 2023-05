Pd: Borghi, ‘Schlein? Su maternità surrogata punto di non ritorno’

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Elly Schlein? “La sua dichiarazione sull’utero in affitto rappresenta un punto di non ritorno”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, il senatore del Terzo Polo, da poco uscito dal Pd, Enrico Borghi. Carlo Cottarelli ha lasciato il suo posto di senatore perché in disaccordo con la nuova segreteria.

Come mai lei non ha fatto lo stesso? “Perché continuerò a portare in parlamento le istanze per cui sono stato eletto, quelle di un c.sinistra riformista”. Secondo lei ci sono degli altri membri del Pd che rischiano di lasciarlo? “Io sento molto disagio – ha affermato a Rai Radio1 Borghi -, sia tra i parlamentari che tra gli elettori che non si sentono più a casa”.