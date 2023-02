Pd: Boschi, ‘brava Schlein, per noi si apre stagione stimolante e affascinante’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Non condivido quasi per niente le sue idee ma è stata brava, glielo riconosco con affetto e stima. Secondo me è una vera e propria rivoluzione. Schlein ha vinto su una linea molto netta e conoscendola non farà passi indietro”. Lo afferma Maria Elena Boschi, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

“Adesso -aggiunge- la questione è molto semplice: i Cinquestelle e il Pd si faranno una competizione dura ma per certi versi persino interessante per capire chi rappresenta la vera sinistra. Ciò darà energia a chi crede nella sinistra radicale ma lascerà anche uno spazio ai riformisti che non vogliono dire no al nucleare, al jobs act o a industria 4.0. È un bel cambiamento: il nuovo Pd guarda più a sinistra abbandonando del tutto le politiche riformiste del nostro periodo e abbracciando la competizione con Conte. Ed è chiaro che i renziani senza Renzi sono ininfluenti, non solo nelle candidature, ma anche nei congressi visto il risultato. Dunque per noi la stagione che si apre è culturalmente stimolante, politicamente affascinante”.