Pd: Calenda, ‘affini a Bonaccini ma partito diviso su tutto’

Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Certo il profilo di Bonaccini è più affine a noi, lo abbiamo anche sostenuto come governatore dell’Emilia Romagna. Il problema è che dentro il Partito democratico ormai ci sono due partiti: un partito riformista liberaldemocratico che è molto vicino a quello che diciamo noi; un partito qualunquista vicino al Movimento 5 stelle. Dunque il problema non è quale segretario arriverà, qualunque segretario arrivi il punto è cosa c’è dentro quel partito”. Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di ‘Live in Bergamo’ su Sky Tg 24.

“Quel partito -ha aggiunto- non sta più insieme, sta insieme per ragioni di legittime ambizioni di potere, ma non sta insieme dal punto di vista politico, perchè i suoi elettori, a parte dire che sono antifascisti, che lo siamo tutti, e dire che sono europeisti, che lo siamo tutti, sul resto si dividono su tutto”.