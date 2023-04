Pd: Calenda, ‘aspetto Schlein, le ho mandato le proposte ma non mi risponde’

Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Alla Schlein ho proposto il salario minimo, gliel’ho mandato, non ho avuto risposta, come il piano Sanità, ma anche lì. Vorrei parlare nel merito. Se no è un gioco di figurine”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tg1 Mattina.

“Aspetto lei. Sono disponibilissimo. Vorrei sapere cosa pensa sulle cose: sul termovalorizzatore, sui rigassificatori, sulle politiche energetiche, sul salario minimo -ha spiegato il leader di Azione-. Capisco che è appena arrivata, è complicato, ma sarebbe utile parlare nel dettaglio. Non c’è nessuna preclusione sulle battaglie da fare insieme, ma parliamo nel merito. Se no restano titoli”.