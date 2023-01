Gennaio 23, 2023

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Io non faccio politica pensando se Letta soffre o non soffre. Ma al di là di quello che è successo Letta l’ho sentito l’altro ieri, non è una persona che non sento più”. Lo ha detto Carlo Calenda a L’aria che tira, commentando le parole del segretario del Pd sulle amarezze avute guidando i dem.