Novembre 10, 2022

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Caro Enrico Letta c’è una sola cosa che un grande partito come il Pd non può davvero mai fare: il piagnisteo. Dalle bollette, alle Regionali vi abbiamo offerto collaborazione sui contenuti. Decidete liberamente. Ma senza vittimismi”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, in replica all’intervento sul ‘Corriere della Sera’ del segretario del Pd, Enrico Letta.