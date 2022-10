Pd: Calenda, ‘nessun fronte comune, metà partito è già con Conte’

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott (Adnkronos) – Tra le opposizioni “non c’è nessun fronte comune, neanche interno al Pd. Metà partito sta già con Conte e infatti andrà alla manifestazione che, di fatto, è una manifestazione per la resa dell’Ucraina, sette deputati su undici hanno votato contro l’invio di armi”. Lo dice Carlo Calenda al ‘Corriere della sera’.

“Ormai il Pd è già diviso in due campi. Proveranno a tenere tutto insieme attraverso un nuovo segretario che ricomincerà a dire ‘con Conte ma anche con Calenda’. È una cosa che non sta in piedi. E a proposito di Ucraina, io propongo a tutti i partiti, a cominciare da Pd e +Europa, una grande manifestazione a sostegno”, spiega ancora il leader di Azione.

“Il Pd non riesce a trovare l’unità su nulla, allora è meglio che si guardino in faccia e decidano se è il caso di continuare a stare insieme”, prosegue Calenda che poi aggiunge: “Mi sembra che il Pd sia un partito con cui interloquire è molto complicato. Primo perché Letta non interloquisce. Non so con chi voglia farlo, anche perché Conte non vuole parlare con lui. Di questo passo andranno alle Regionali con Fratoianni… Mi pare proprio che stiano ripetendo l’errore delle Politiche”.