Pd: Calenda, ‘Schlein? Possibili convergenze occasionali ma campo largo non esiste’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Il campo largo da Azione ai 5 Stelle “non esiste”. Carlo Calenda conferma che si terrà fuori. Nessun coinvolgimento in un fronte di forze alternativo alla destra. Ma all’appello, rinnovato anche oggi, dalla segretaria dem Elly Schlein “al confronto su temi comuni” tra le forze di opposizione, il leader di Azione non si sottrae. C’è il salario minimo sul tavolo, innanzitutto. Ma, puntualizza interpellato dall’Adnkronos, “possibili convergenze occasionali” possono avvenire anche con la maggioranza “come sta accadendo con il governo Meloni sulla riforma Nordio”.

Calenda, Elly Schlein parla di unire “tutti quelli che intendono costruire l’alternativa alla destra”. Azione ci starebbe? “Come ho ripetuto già un milione di volte non esiste un campo largo che ci vedrà coinvolti. Azione è nata dalla frattura causata dalla nascita del Conte 2. Le nostre idee sono antitetiche a quelle del M5S su quasi tutto e molto distanti dalla linea del Pd di Elly Schlein”.

“Questo -aggiunge Calenda- non vuol dire che su specifiche norme, penso al salario minimo, non si possano trovare convergenze occasionali, esattamente come sta accadendo con il governo Meloni sulla riforma Nordio. Continuiamo a lavorare alla costruzione di un partito liberal-democratico, pragmatico e riformista che si ispira all’esperienza del governo di Mario Draghi”.