Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “I sondaggi premiano Elly Schlein. Io ho un’idea diversa di sinistra, ci deve essere molta concretezza. Io mi sento molto lontano dalla Schlein ad esempio sull’ambiente. E’ un po’ un’idea massimalista dire cose che poi non si possono concretizzare. Io l’opposizione la vedo come il governo, tu anche all’opposizione hai il dovere di proporre e di dire come lo fai”. Così Carlo Calenda a L’Aria che Tira su La7.