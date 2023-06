Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Rispondo perché tirato in ballo. Stimo Alessandro Alfieri ma non capisco ‘con Kiev senza se e senza ma’ e l’apertura ad alleanza con i 5S. Se foste al governo insieme al posto di Meloni come votereste su guerra, energia, sussidi, giustizia? Da questa contraddizione non uscirete”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda commentando un’intervista di Alessandro Alfieri di stamattina al Corriere della Sera.