Pd: Capone, ‘ancora non ci credo, viva le donne!’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Vicepresidente nazionale del Partito Democratico e mentre lo scrivo non ci credo ancora. Grazie a Elly Schlein per la fiducia che ha voluto riporre in me e in tutte e tutti i Pugliesi. Grazie a questa bellissima assemblea per avermi votato all’unanimità”. Lo scrive Loredana Capone sulla sua pagina Facebook.

“Oggi è davvero un giorno che non dimenticherò, uno di quelli che ti riempiono il cuore e contemporaneamente ti consegnano una responsabilità immensa che, vi prometto, cercherò di onorare giorno dopo giorno, accanto a tutte e tutti voi -scrive Capone-. Oggi si apre una nuova fase per il nostro partito, un orizzonte tutto nuovo che abbiamo sperato, cercato, per cui ci siamo impegnate e impegnati insieme, convinti che occorresse ripartire dalla spina dorsale di questo Paese: dalle persone”.

“C’è bisogno che le nostre assemblee siano aperte e nessuno pensi di sentirsi in un fortino. È tempo di rimettersi in cammino. Sono certa che Elly sarà una grande segreteria e Stefano Bonaccini un grande presidente, io sarò orgogliosa di essere al loro fianco e di farlo insieme a Chiara Gribaudo. Viva le donne!”, scrive tra le altre cose Capone.