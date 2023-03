Pd: Casini, ‘Schlein? Deluderà chi si aspetta errori da lei come stop aiuti a Kiev’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Penso che davanti ad un lento e progressivo declino del Pd era comprensibile che si cercasse quella che nella prima Repubblica si sarebbe detta la discontinuità”. Lo ha detto a Radio Radicale il senatore Pierferdinando Casini, intervistato in occasione della presentazione del suo libro ‘C’era una volta la politica’.

“Non credo nemmeno che la Shlein sia così sciocca da fare quello che i suoi nemici sperano che faccia, ad esempio dire no agli aiuti all’Ucraina, sarebbe troppo superficiale e rifiuto di credere che possa fare un errore di questo tipo. Penso che darà tante delusioni a quanti pensano che possa incorrere in questi errori e penso che per il Pd rappresenti una possibilità. Dopodichè, come diceva la canzone, lo scopriremo solo vivendo”.