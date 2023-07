Pd: Castagnetti, ‘i cattolici sappiano dire dei no, lo spazio c’è finché si combatte’

Luglio 23, 2023

Roma, 23 lug (Adnkronos) – Lo spazio per i cattolici nel Pd “c’è finché i cattolici si muovono, finché combattono, perché chi sceglie di fare politica non sceglie di sedersi su una poltrona comoda”. Lo dice Pierluigi Castagnetti ad ‘Avvenire’.

“Se è così, è ridotto al silenzio dal vincitore del tempo. Invece ce ne sono tantissimi, il 30% dei parlamentari e devono combattere la loro battaglia. Ci sono al momento enunciazioni che stridono con la cultura cattolica. Quindi bisogna saper dire dei no”, spiega Castagnetti che poi prosegue: “I cattolici non posso contrarsi in uno strumento di piccole dimensioni, devono avere l’ambizione di fare la storia e puoi farla solo in un partito di grandi dimensioni”.