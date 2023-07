Pd: Castagnetti, ‘uscire per andare dove? Bisogna restare e combattere’

Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug (Adnkronos) – Con la Schlein i cattolici democratici nel Pd sono ormai ai margini? “È vero, è successo qualche cosa, ma in politica ci si sta per fare delle battaglie. I cattolici del Pd hanno il dovere di farle per evitare derive culturali dannose per il Paese”, dice Pierluigi Castagnetti a ‘Famiglia cristiana’.

“La Schlein ha fatto dei discorsi sulla gestazione per altri che non condivido nella maniera più assoluta e che i cattolici non possono accettare, però le iniziative non sono arrivate a questi livelli di contraddizione -spiega Castagnetti-. Quando si perde una battaglia usciamo? Per andar dove? Per lasciare tutta l’area dell’opposizione alla destra a chi? Bisogna stare lì, e combattere. Oggi abbiamo perso ma domani cercheremo di recuperare. Anche nel Paese di Meloni e Schlein la necessità di figure unitive rimane”.

Castagnetti, tra l’altro, spiega: “Noi cattolici democratici saremo anche una minoranza sul piano sociale ma esercitiamo un ruolo fondamentale per garantire l’equilibrio dei poteri e il rispetto dei principi costituzionali. Bisogna che impariamo a non lamentarci più del giusto della nostra irrilevanza”.