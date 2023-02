Febbraio 26, 2023

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Si sono chiusi i seggi per le primarie Pd. Attesa al Nazareno per i primi dati. Dalle 21 in poi arriveranno intanto quelli dell’affluenza, si spiega da fonti dem. Alle 13 i votanti erano stati circa 600mila. “Si supererà ampiamente il milione”, la previsione di Enrico Letta.