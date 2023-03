Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Non sono andato a votare alle primarie, forse avrei scelto Schlein. Però adesso che è stata eletta sono entusiasta, sono un suo fan, è stata una bella scossa non solo per il Pd ma per tutto il Paese”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’attore Claudio Bisio, rispondendo alla domanda del conduttore Giorgio Lauro che gli chiedeva un suo parere sulla neo segretaria del Partito Democratico.