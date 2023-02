Pd: Comitato Bonaccini, finora avanti con il 53,57 per cento

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Per evitare diffusione di dati parziali e fuorvianti e soprattutto per rispetto degli iscritti al Partito democratico che non si meritano tristi strumentalizzazioni, rendiamo noto che al momento ci risultano si siano espressi 2.801 iscritti dei quali risultano validi 2.787 voti, distribuiti in questo modo: Per Stefano Bonaccini 1.493 voti (pari al 53,57 %); per Elly Schlein 1.014 (36,38%;) per Gianni Cuperlo 191 (6,85%) e per Paola De Micheli 89 (3,19%). Entro un paio d’ore saremo in grado di fornire anche i dati disaggregati regione per regione”. É quanto si legge in una nota del Comitato Bonaccini segretario.