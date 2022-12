Pd: Comitato costituente si aggiorna al 16, quattro i ‘sotto comitati’ tematici**

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Il Comitato costituente per il nuovo Pd si è aggiornato al 16 dicembre, quando si terrà sarà la seconda riunione plenaria dell’organismo. Stamattina, presieduto dai due ‘garanti’ del percorso costituente Enrico Letta e Roberto Speranza, si è insediato al Nazareno il gruppo dei saggi dem che dovrà scrivere il manifesto dei valori e dei principi del “nuovo Pd”.

Alla riunione, alla quale era stata data la possibilità di seguire da remoto, hanno partecipato in presenza diversi dei circa 100 saggi nominati dal Pd come Luigi Zanda, Michele Emiliano, Anna Ascani, Paola De Micheli, Laura Boldrini, Cecilia D’Elia, Annamaria Furlan, tra gli altri. “Nella riunione di insediamento è stato definito il metodo di lavoro, si è tenuta una prima discussione generale ed è stato fissato il calendario delle attività”, ha spiegato il Pd.

Dopo una introduzione di Letta nel corso del dibattito ci sono stati diversi interventi, di ‘esterni’ come Nadia Urbinati e Chiara Saraceno o di big del partito come Andrea Orlando. “C’è un forte nucleo critico verso il vecchio manifesto, che va riscritto profondamente”, ha spiegato il ‘saggio’ Emanuele Felice. Nella riunione di stamattina è stata decisa la creazione di quattro ‘sotto comitati’, subito al lavoro, competenti per temi (Europa/internazionale; Welfare/lavoro; Ambiente/sviluppo; forma partito). Obiettivo del Comitato è l’approvazione del nuovo manifesto del Pd nell’Assemblea costituente già convocata per il 20-22 gennaio.