Pd: Comitato Schlein, ‘in Emilia Romagna superata ogni aspettativa’

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Risultati per Elly Schlein nei circoli dell’Emilia Romagna sopra le aspettative. Una media regionale di circa il 29%, in cui spiccano la provincia di Rimini con il 41%, poi la provincia di Bologna con il 34% e Forlì con il 31%”. Lo affermano i componenti del Comitato regionale per Elly Schlein Antonio Mumolo, Emma Petitti, Gessica Allegni e Anna Paragliola.

“Da oggi si apre una nuova fase nel campo largo dove Elly saprà fare la differenza. Il 26 febbraio la partita è aperta e alle primarie riusciremo a raccogliere la voglia di cambiamento che abbiamo già riscontrato nei circoli -proseguono-. C’è bisogno di una grande mobilitazione collettiva, capace di coinvolgere tutti i mondi che in questi anni hanno riempito le piazze ma non si sono sentiti rappresentati. Contro il governo più di destra della storia repubblicana serve un Partito Democratico nuovo, aperto, con una identità chiara e classi dirigenti credibili, capace di rappresentare le istanze sociali del Paese, di dare voce e spazio alle donne e alle generazioni più giovani. Elly Schlein è la Segretaria di cui il PD ha bisogno”.