Pd: Conte, ‘in piazza l’11 novembre, ci saremo’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – “Lo scorso giugno Elly Schlein ha portato il saluto suo e del Pd al nostro corteo contro la precarietà, nonostante tra i dem ci siano ancora alcuni nostalgici del Jobs Act di Renzi. Mi farà piacere ricambiare questo sostegno, andando nella loro piazza l’11 novembre, per contestare insieme le politiche di questo governo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle in un’intervista oggi su La Stampa.

Dopo la vittoria del campo progressista a Foggia, dove saranno le prossime alleanze elettorali? “In Sardegna il lavoro è già ben avviato, anche in Abruzzo c’è un laboratorio in corso, ma proveremo a fare sinergia in quante più realtà territoriali sarà possibile. Purché – sottolinea Conte – ci sia l’obiettivo di realizzare un chiaro programma politico, restituendo Regioni e Comuni ad amministratori onesti e virtuosi”.