Pd: Conte, ‘Schlein? Ancora dissonanze, su guerra non vedo svolte’**

Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Per il modo di fare politica dei 5 Stelle, il tema non è trovare compromessi in un incontro di vertice. A noi interessando i progetti e la direzione di marcia”. Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.

“Con Schlein vedo maggiore determinazione nel Pd verso il salario minimo legale dove noi siamo attestando da tempo. Vedo che si sta smarcando dal Pd renziano del Jobs Act. Io sono ben contento se c’è un percorso per un obiettivo condiviso. Ma va preso anche atto che sulla guerra non vedo svolte. Ci sono ancora dissonanze”.