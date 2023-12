Pd: Conte, ‘Schlein federatrice? Si, delle correnti dem’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Se Schlein può essere federatrice? Mi auguro lo sia, che sia una grande federatrice delle correnti del Pd. Noi al M5S non abbiamo bisogno di nessun federatore. Mi piacerebbe che il Pd, federando tutte le correnti, possa far chiarezza alla questione morale che per noi è fondamentale, ma anche sulla transizione verde, sulla politica estera”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.