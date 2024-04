Pd: Conte, ‘si rilassi, se li supereremo a europee non chiederò leadership’

15 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Se supereremo il Pd alle elezioni europee non lo farò valere come motivo di leadership, ecco, lo annuncio da qui: il mondo Pd si rilassi. La leadership, per me, passa dai valori che tu persegui”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio Ondaverde, da Vibo Valentia.