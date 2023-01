Pd: convention Bonaccini a Milano, due giorni di proposte ‘per parlare a tutto il Paese’

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Noi vogliamo parlare a tutta l’Italia”. Stefano Bonaccini e la vocazione maggioritaria che torna, nella presentazione oggi a Bologna della convention che si terrà a Milano nel fine settimana. Una due giorni di proposte in cui, spiega il candidato alla segreteria del Pd, “presenteremo i contenuti programmatici della mozione. Non è un programma di governo perchè si voterà tra un po’ di anni ma lì c’è l’idea che il Pd, se mi toccherò questa responsabilità, che vogliamo lanciare a tutto il Paese: noi vogliamo parlare a tutta l’Italia”.

“Abbiamo scelto Milano, abbiamo già fatto alcuni appuntamenti a Roma e ne faremo altri, perchè qui si va al voto come nel Lazio e perchè volevamo dare un segnale preciso sul perchè andiamo in quella parte del Paese”, aggiunge Bonaccini. All’iniziativa interverrà il candidato alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, e gli amministratori lombardi. Insieme a diversi esponenti dem e contributi esterni. “Sarà molto aperta alla società civile”, sottolinea Bonaccini.

“Avremo 60 ospiti e la stragrande maggioranza saranno ospiti esterni: professori, rappresentanti del mondo del lavoro, dell’imprese, dell’associazionismo, del volontariato”, spiega Andrea Rossi, deputato Pd, alla conferenza stampa. Tra questi l’archietto Boeri e il sociologo Massimo Morisi. I lavori inizieranno sabato mattina 11 e si chiudono con l’intervento di Bonaccini domenica alle 13 circa. L’iniziativa si svolgerà al Talent Garden a Milano, un “luogo che rappresenta uno spazio dinamico, che parla di futuro e questo è uno dei temi centrali che vorremo mettere al centro della discussione”, aggiunge Rossi.

“Le donne e gli uomini della comunità dei democratici devono tornare a essere i primi protagonisti nella vita di un partito che vogliamo rigenerare -dice Bonaccini – con un nuovo gruppo dirigente e una nuova identità. In queste settimane abbiamo registrato tantissime presenze a ogni incontro, abbiamo ascoltato e avanzato proposte, e a Milano vogliamo dare un primo ritorno di questo autentico percorso di idee e partecipazione. Ma sarà anche un’occasione di confronto su progetti per il Paese che porteremo avanti come forza laburista, riformista e progressista, su questioni aperte, problemi cui dare risposta, sfide da affrontare, tutti argomenti e sollecitazioni che ci serviranno per costruire l’agenda del nuovo Pd. Protagonisti saranno i contenuti e le persone presenti”.

Le giornate saranno suddivise in tre momenti. “Il primo è ‘Energia popolare per il Pd’, poi ‘per le città’ dedicata agli amministratori e, domenica mattina, ‘per l’Italia’. Metteremo a fuoco una serie di temi -spiega Rossi- a cominciare al partito per arrivare all’Italia, passando per i comuni. Ci saranno tutti i sindaci che sostengono Bonaccini, a partire da Dario Nardella che farà gli onori di casa”.

Questo il programma. Si comincia sabato mattina alle 11. Due i focus della giornata: uno su democrazia e partecipazione, forma partito, rapporti con la comunicazione social e digitale (la mattina); il secondo sul governo dei territori, la buona amministrazione e l’ascolto delle comunità come esperienza di innovazione (il pomeriggio). “Ospite in videocollegamento, il sindaco di Kiev: Vitali Klitschko. Così come si collegherà Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa, e sarà presente una rappresentanza di donne iraniane, che si battono nel loro Paese per democrazia e diritti insieme a tante ragazze e ragazzi”.

Fra gli altri, sono previsti gli interventi del presidente della mozione, Dario Nardella, di Pina Picierno, in tandem con Bonaccini nel percorso congressuale, di Brando Benifei, responsabile del programma, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di Torino, Stefano Lo Russo, e di tanti amministratori locali, a partire da quelli lombardi insieme a Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia. Presente anche il giornalista Giorgio Porrà, con uno dei suoi racconti di calcio e sport. Ci sarà un momento dedicato a Gianluca Vialli.

In apertura, domenica mattina, dalle 10, la performance dell’attrice Valeria Solarino. A seguire, la sessione sarà dedicata a Italia ed Europa, la lettura del presente per costruire un nuovo futuro, con largo spazio a interventi di cittadini, persone, rappresentanti di ogni ambito e settore, realtà della società civile, fino alle 12.45, quando è previsto l’intervento di Stefano Bonaccini in chiusura dell’evento.