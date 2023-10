Pd: convention ‘Energia popolare’ il 28 ottobre a Firenze**

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Dopo Cesena, Energia Popolare fa tappa a Firenze. Ci troviamo sabato 28 ottobre, dalle 10 alle 17.30, per parlare dell’Europa di domani e per dare un contributo concreto alla costruzione di un Pd più grande e plurale, riformista e a vocazione maggioritaria”. Si legge in una nota.

“Sarà un’occasione non solo per prepararci alla manifestazione nazionale del prossimo 11 novembre, ma per elaborare e condividere idee e proposte in vista delle europee dell’anno prossimo con quanti hanno condiviso il percorso di Energia Popolare al fianco di Stefano Bonaccini; per far crescere la nostra rete al servizio del Pd e dell’alternativa che vogliamo costruire per il nostro Paese”.