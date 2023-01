Pd: Cottarelli, ‘con Bonaccini premier Italia miglior Paese in Europa’

Gennaio 29, 2023

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – “Sono qui per spiegare perché lui ha il merito e la capacità di essere il prossimo presidente del Consiglio. Se il Pd ha vocazione maggioritaria allora Stefano” potrà essere “il miglior” premier e “nelle mani di Stefano Bonaccini l’Italia può diventare il Paese migliore d’Europa”. Così il senatore del Pd Carlo Cottarelli interviene dal palco milanese dell’evento ‘Energia Popolare’ a sostegno della candidatura di Bonaccini come segretario del Partito Democratico.

“E’ necessario avere una persona al vertice che sa far funzionare bene la macchina dello Stato, uno può avere la strategia migliore ma se la macchina non funziona, la pubblica amministrazione non funziona, è inutile e credo che Stefano sia la persona migliore. Abbiamo una macchina lenta, lenta, lenta che danneggia le imprese e le famiglie, so che non è un argomento sexy, ma se la macchina non funziona ci vanno di mezzo i più deboli. Se la sanità pubblica non funziona bene chi può va altrove, ma il povero no”, aggiunge.

Per Cottarelli “bisogna premiare il merito anche nella pubblica amministrazione, altrimenti succede come in Lombardia che Gallera si ricandida dopo il casino ha fatto con il Covid”.