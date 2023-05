Pd: Cottarelli, ‘ho avvertito Schlein martedì scorso’

Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Ne ho parlato martedì scorso con la segretaria Elly Schlein, ho informato martedì anche il capogruppo Boccia, ne ho parlato con il presidente del Senato. C’erano alcune cosa da chiarire, si sono chiarite venerdì. Ho passato ieri e oggi con una quarantina di persone per informarle di tutto. Mi scuso con alcuni senatori del Pd che non sono riuscito a contattare, ma prima di entrare qui ho mandato un whatsApp a tutti. Insomma, non è stata un sorpresa”. Così Carlo Cottarelli sull sue dimissioni da senatore a Che Tempo che Fa.

Cottarelli ha spiegato di averne anche parlato con Enrico Letta che lo aveva candidato. “Mi aveva consigliato di vedere qualcosa all’estero. Questa cosa è arrivata al momento giusto”, dice sul nuovo incarico che ha accettato per la Cattolica.