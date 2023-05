Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Puoi cambiare gruppo, mi è stato detto. Ma non mi sembra giusto anche perché io sono stato eletto nel proporzionale e quindi non ha votato il mio nome ma il partito. E anche se ci sono state offerte a spostarmi. Non lo dico ma non è né la maggioranza né i 5 Stelle”. Così Carlo Cottarelli a Che Tempo che Fa su Rai3.