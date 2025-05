Pd: Crocetta, ‘mi hanno messo da parte, ora tra i dem solo liti’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Io sono ancora un iscritto del Pd. Ma sono un militante disciplinato perché ho detto che avrei fatto un passo indietro finché avevo pendenze giudiziarie”. Lo dice Rosario Crocetta a Balarm. “Sono stato ‘tranquillamente’ messo da parte. E non nascondo che mi sarei aspettato più solidarietà. Nonostante tutto ho dato un esempio di stile facendo un passo indietro. Sono nato in un partito in cui il bene comune viene prima di tutto”.

“Non possiamo dire la stessa cosa del Pd di oggi. Non ho mica capito perché litigano. E come me non lo hanno capito nemmeno i cittadini. Questa lotta interna dura da troppo tempo. È insopportabile, lascia sgomenti. Ora basta, si lavori seriamente. In Sicilia il Pd ha bisogno di un rilancio. Che però può avvenire solo se c’è una coesistenza pacifica”.

“C’è un congresso, si elegga un segretario che cominci a lavorare per un campo largo. Ecco, il Pd da solo non vincerà mai, lo si è visto già quando sono stato eletto presidente della Regione. Eppure c’è una Sicilia che dà segni di risveglio. Si pensi al turismo e alla grande attenzione per le meraviglie dell’Isola più bella del mondo. Peccato che la politica sia così lenta”.