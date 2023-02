Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein perché non proponiamo a Pierfrancesco Majorino e Alessio D’Amato di fare tutti assieme due iniziative venerdì 10 a Roma e Milano? In fondo le elezioni di Lombardia e Lazio vengono prima di tutto il resto. Che ne dite?”. E’ la proposta di Gianni Cuperlo via twitter.