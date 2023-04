Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il Pd non si può governare con una logica maggioritaria”. Lo ha detto Gianni Cuperlo nel suo intervento alla Direzione del Pd in cui non ha nascosto le critiche per l’intesa della Schlein “solo con Bonaccini” e le scelte della nuova segreteria nazionale.

Il deputato dem, tra l’altro, ha rilanciato la proposta dei “Comitati popolari per l’alternativa” partendo dalla battaglia da fare contro l’autonomia differenziata del governo.