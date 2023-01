Pd: Cuperlo, ‘Costituente vada oltre congresso, subito Comitati per l’alternativa’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen (Adnkronos) – “La prima proposta contenuta nella mozione è che subito dopo il Congresso nasca una rete nazionale di comitati per l’alternativa. Si scelga da subito di far vivere una spinta dal basso che combini indignazione e rabbia con un progetto di giustizia sociale per il Paese”. Lo ha detto Gianni Cuperlo illustrando la sua mozione congressuale.

“La seconda proposta è che la Costituente del nuovo Pd continui e si allarghi oltre il Congresso, oltre la data delle primarie. Dentro quel percorso si costruisca una grande conferenze nel Paese su scienza e innovazione”, ha aggiunto il deputato del Pd.