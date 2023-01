Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo conosciuto altre sconfitte ma questa è diversa”. Così Gianni Cuperlo all’assemblea del Pd. “Oggi non ci serve un programma di governo perchè non si va a votare a breve, ma ci serve incalzare la destra. A noi serve la potenza di un pensiero sul tempo che ci è toccato in sorte”. E “tornare ad essere di esempio, dobbiamo pretendere da noi stessi di essere credibili”.